تقرير: "وزير الأمن الإسرائيلي سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع الوشيك حاملاً قائمة طويلة من الأسلحة الأميركية التي تحتاجها إسرائيل"

قال مسؤولان إسرائيليان وأميركيان إن "وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع الوشيك حاملاً قائمة طويلة من الأسلحة الأميركية تشمل وعلى رأسها مقاتلات F-35 وF-15 التي تسعى إسرائيل للحصول عليها على وجه السرعة"، وفق موقع "أكسيوس".

ومن المتوقع أن يصل غالانت إلى واشنطن، الأحد الوشيك، في أول زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه قبل أكثر من عام، إذ سيجتمع مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومسؤولين أميركيين كبار آخرين.

وبحسب مسؤولين، تحدث غالانت وأوستن هاتفياً، الأربعاء المنصرم، وناقشا الرحلة المرتقبة للوزير الإسرائيلي، الذي أخبر نظيره الأميركي أنه قادم بقائمة من طلبات أنظمة الأسلحة المحددة.

وأبلغ غالانت أوستن أنه سيجلب معه المدير العام لوزارة الأمن المتقاعد إيال زامير، المسؤول عن مشتريات الأسلحة الإسرائيلية، إذ شدد على أنه يريد من كبار مسؤولي "البنتاغون" لقاء زامير على هامش الزيارة، لمناقشة التفاصيل الفنية لطلبات الأسلحة الإسرائيلية.