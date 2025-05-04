"حادثة نادرة"|| إسرائيل تكشف سبب فشل اعتراض الصاروخ الحوثي في مطار بن غوريون

أجرى سلاح الجو اليوم (الأحد) تحقيقا في الهجوم الصاروخي على مطار بن غوريون. وكشفت نتائج التحقيق أن اعتراض الصاروخ الحوثي لم ينجح بسبب خلل في صاروخ اعتراضي من نوع "حيتس"، وليس نتيجة خطأ بشري أو خلل في النظام.

وبحسب مصادر في سلاح الجو الإسرائيلي، فإن هذا "حادث نادر يجري التحقيق فيه من قبل الجيش الإسرائيلي وصناعات الدفاع على حد سواء". كان الصاروخ المعترض فيه خلل وبالتالي لم ينفجر بالطريقة المثالية. وتبين أيضاً أن مقاتلات الدفاع الجوي تصرفت كما هو متوقع، ولوحظ أنه تم فحص بقية الأنظمة الاعتراضية ولم يتم العثور على أي خلل فيها.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "في وقت سابق اليوم، تم الانتهاء من تحقيق أولي بقيادة قائد القوات الجوية، في أعقاب سقوط الصاروخ الذي أطلق من اليمن هذا الصباح في منطقة مفتوحة بالقرب من مطار بن غوريون". وتشير النتائج الأولية إلى عدم وجود أي خلل في عملية الكشف وتشغيل أنظمة الاعتراض والتحذير للجبهة الداخلية. وبحسب التقييم، فمن المرجح أن يكون السبب هو خلل فني في الصاروخ الاعتراضي الذي أطلق على الصاروخ. منذ بداية الحرب اعترض سلاح الجو عشرات الصواريخ التي أطلقت من اليمن، أكثر من 95% منها".

ويشار إلى أن صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صباح اليوم في اليمن أصاب منطقة مطار بن غوريون. وأصيب ثمانية أشخاص، وأوقفت العديد من شركات الطيران عملياتها في إسرائيل.