وفاة مستشار قاسم سليماني المقرب ..من هو وجيه الله مرادي؟

أفادت وسائل إعلامية إيرانية عن وفاة الجنرال وجية الله مرادي أحد كبار قادة الحرس الثوري الايراني ، حيث أعلن أنه في توفي أحد مستشفيات محافظة مازندران شمالي البلاد .

وقالت وكالة أنباء "دفاع برس" التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، "إنه فارق الحياة بعد معاناة استمرت سنوات مع المرض والإصابات في ساحات القتال مساء الجمعة في مستشفى الخميني بمحافظة مازندران"، في حين قالت مصادر إيرانية أخرى أنه "تعرض لوعكة صحية طارئة"

وشغل مرادي في الماضي منصب مستشار والمساعد الأكثر قربا من قاسم سليماني (قائد فيلق قدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي اغتيل بغارة أمريكية 2020)، وهناك مع يقولون أيضا أنه كان أحد أقرباء عائلته.

وشغل مرادي في الماضي أيضا نائب قائد وحدة القوات الخاصة في فيلق على اسم الإمام علي، واعتبر من كبار القادة العسكريين الايرانيين.