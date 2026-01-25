كيف تساعد إسرائيل الميلشيات المسلحة لتقويض حماس في غزة ؟

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، في تحقيق حديث، عن استمرار إسرائيل في تقديم دعم غير معلن لعدد من الميلشيات الناشطة في قطاع غزة، والتي تعارض حركة حماس، في إطار سياسة تهدف إلى تقويض نفوذ الحركة عبر أدوات غير مباشرة، بالتوازي مع العمليات العسكرية التقليدية.

أشكال الدعم: من الاستخبارات إلى المساعدات اللوجستية

وبحسب التقرير، فإن الدعم الإسرائيلي لا يقتصر على التنسيق السياسي أو الاتصالات غير المباشرة، بل يشمل تزويد هذه الميلشيات بأسلحة، وتقديم معلومات استخبارية، واستخدام طائرات مسيّرة لأغراض الرصد والمساندة العملياتية. كما تحدثت الصحيفة عن تقديم مساعدات لوجستية شملت الغذاء، والسجائر، والرعاية الطبية.

وأشار التقرير إلى أن بعض العناصر المصابين نُقلوا جواً إلى داخل إسرائيل لتلقي العلاج، في خطوة تعكس مستوى متقدماً من التعاون، وتكشف عن بعد إنساني موازٍ للتنسيق الأمني.

ميليشيات محلية في الواجهة

وسلّط التحقيق الضوء على ميليشيا يقودها حسام الأسطل، والتي أعلنت مسؤوليتها عن استهداف عنصر شرطة في منطقة تخضع لسيطرة حماس. ويُقدّر عدد عناصر هذه المجموعة بعدة عشرات، ويتمركزون أساساً في مناطق من القطاع تخضع للسيطرة الإسرائيلية.

كما أظهرت مقاطع مصورة متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي مقاتلين من هذه الفصائل وهم يستخدمون معدات يُعتقد أنها إسرائيلية، ما عزز تقديرات بوجود تعاون مباشر بين الطرفين.

صحافي من غزة :"مقتل أبو شباب على خلفية جنائية بحتة "

سياق أوسع: سياسة قديمة بأدوات متجددة

وذكّرت وول ستريت جورنال بأن هذه ليست المرة الأولى التي تُربط فيها إسرائيل بدعم جماعات محلية معارضة لحماس داخل غزة. ففي مناسبات سابقة، أقرت إسرائيل بتقديم دعم محدود لفصائل مسلحة في إطار سعيها لإضعاف الحركة .

ومن بين هذه الجماعات “القوات الشعبية” التي أسسها ياسر أبو شباب، والذي قُتل في ديسمبر\كانون أول الماضي في ظروف وصفتها مصادر مقربة منه بأنها ناتجة عن خلاف عائلي.