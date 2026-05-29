أفادت وسائل الإعلام في الولايات المتحدة صباح اليوم (الجمعة) بتفاصيل حول اتفاق وقف إطلاق النار الذي يتبلور بين الولايات المتحدة وإيران. وسطاء بين البلدين قالوا لصحيفة "نيويورك تايمز" إن من المتوقع أن يتضمن الاتفاق بندًا لوقف القتال في لبنان.

كان من المتوقع أن يسمح الاتفاق بفترة من حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، وبرنامج إعادة إعمار لإيران التي تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها أثناء الحرب. وذكر مسؤول إيراني لصحيفة نيويورك تايمز أن التقديرات تشير إلى أن إيران تكبدت أضراراً تتراوح قيمتها بين 300 مليار إلى تريليون دولار. ومع ذلك، لم تؤكد جهات أخرى مشاركة في جهود الوساطة هذا الأمر.

وفقاً لتقرير في "وول ستريت جورنال"، أشار مسؤولون إيرانيون إلى أن النص النهائي للاتفاق لا يزال غير جاهز، وأن إيران ستعلن عن التوصل إلى اتفاق عبر باكستان. الزعيم الأعلى لإيران، مجتبى خامنئي، سيحتاج إلى منح الموافقة النهائية على إطار الاتفاق.

في هذا السياق، أطلق رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب تهديدًا آخر ضد إيران في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، وقال إنه إذا "تجاوزت إيران الخط"، فإن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا على الطاولة. وقال نائب الرئيس جي دي فانس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إنه من غير الواضح "متى أو إذا" سيوقع ترامب على الاتفاقية. ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم مع وزير الخارجية الباكستاني في البيت الأبيض لمناقشة المفاوضات مع إيران.

خلال الليل، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن طائرات أمريكية تعرضت لهجوم من قبل أنظمة الدفاع الجوي في البلاد، وأن طائرة واحدة دُمِّرت بالقرب من بوشهر. ومع ذلك، القيادة المركزية الأمريكية تنفي هذا التقرير.