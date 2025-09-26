تقرير: محادثات الاتفاق بين إسرائيل وسوريا تعثرت في اللحظة الأخيرة

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، أن محادثات اتفاقية أمنية بين إسرائيل وسوريا توقفت "في اللحظة الأخيرة"، في غضون ذلك، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعى، في الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، متطرقًا إلى المحادثات مع سوريا: "كانت فكرة السلام بين البلدين بعيدة المنال، لكننا بدأنا مفاوضات جادة مع الحكومة الجديدة في سوريا. أعتقد أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق يحترم سيادة سوريا ويضمن أمن إسرائيل، بما في ذلك أمن الأقلية الدرزية".

وتطرق نتنياهو إلى الدروز قائلاً: "الدروز إخوتنا، لقد قاتلنا معًا. عندما كنت صغيرًا، أنقذتني نصيحة أحد المحاربين الدروز القدامى، لهذا السبب لم نستطع أن نجلس مكتوفي الأيدي، وأمرت بوقف المجزرة في سوريا".

كما ألقى الرئيس السوري أحمد الشرع (الجولاني) كلمةً في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. في كلمته، انتقد الجولاني إسرائيل، مدعيًا أنها "تتصرف بطريقة تتعارض مع القانون الدولي" وأن "الهجمات الإسرائيلية على سوريا مستمرة". ومع ذلك، صرّح بأن سوريا منفتحة على الحوار الدبلوماسي معها، بل إنها "ملتزمة به". في وقت سابق من هذا الأسبوع، صرّح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بأن سوريا وإسرائيل على وشك التوصل إلى اتفاق "خفض تصعيد". وكجزء من الاتفاق، ستوقف إسرائيل الهجمات، بينما ستوافق سوريا على عدم نشر أسلحة ثقيلة بالقرب من الحدود مع إسرائيل.