إيران تؤكد احتجاز ناقلة نفط في مياه الخليج كانت متجهة إلى سنغافورة

أكدت إيران، اليوم السبت، على أن "الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط تحمل شحنة بتروكيماويات متجهة إلى سنغافورة أثناء إبحارها في الخليج"، ووفقًا للسلطات الإيرانية، "تم اعتراض السفينة بعد أن كشفت عمليات التفتيش أنها تحمل شحنة غير مصرح بها، ولم تقدم طهران مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة الانتهاكات المزعومة".

وتشير المعلومات الصادرة عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) وشركة الأمن البحري الخاصة "أمبري" إلى أن السفينة هي "تالارا"، وهي ناقلة ترفع علم جزر مارشال. وقد غادرت السفينة ميناء عجمان في الإمارات العربية المتحدة متجهة إلى سنغافورة قبل أن تغير مسارها فجأةً نحو الساحل الإيراني، كما يتضح من بيانات التتبع البحري. ويأتي هذا الحادث في ظل توترات مستمرة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به، حيث زادت إيران من عمليات اعتراض السفن في السنوات الأخيرة، غالبًا استجابةً لضغوط من الولايات المتحدة أو أوروبا. ويُنظر إلى الاستيلاء على ناقلات النفط بانتظام كأداة لديناميكيات القوة الجيوسياسية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها جزء كبير من تجارة الهيدروكربون العالمية.