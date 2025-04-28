مسؤول سياسي لـi24NEWS: "من غير المعروف وجود علاقة لإسرائيل بانفجار الميناء في إيران"

قال مصدر سياسي لـi24NEWS اليوم (الاثنين) على خلفية الانفجار الذي وقع في ميناء بندر عباس في إيران، إنه "غير المعروف وجود صلة لإسرائيل بالحادث".

يذكر أن انفجارا قويا سمع السبت في ميناء الشهيد رجائي جنوب إيران. ولم تذكر وسائل الإعلام المحلية رسميا سبب الانفجار، لكن قناة "العهد" الشيعية ذكرت أن الانفجار وقع في صهريج لتخزين الوقود. يشار إلى أن الانفجار شعر به سكان المدن القريبة على مسافة عدة كيلومترات.

وفي وقت لاحق، أفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ بإصابة 461 شخصا على الأقل. وفي وقت لاحق، أعلن الهلال الأحمر الإيراني أيضا عن مقتل 5 أشخاص نتيجة الانفجار الذي وقع في ميناء مدينة بندر عباس جنوب إيران. وأعلن التلفزيون الإيراني أيضا حالة التأهب في جميع مستشفيات مدينة بندر عباس. ونشرت وكالات أنباء غير رسمية تقارير تفيد بأن الانفجار ضرب القاعدة البحرية القريبة من الميناء المدني في بندر عباس.

وفي اليوم التالي، أفادت وسائل إعلام عربية أن النائب الإيراني محمد السراج زعم أن "هناك أدلة واضحة تشير إلى تورط إسرائيل في وضع متفجرات في حاويات بالميناء".

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فيما يتعلق بالمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، أكد المصدر أن "حوارنا مع الولايات المتحدة جيد، وهو ليس أحادي الجانب، ونعبر عن آرائنا أيضًا. لا أنصح بالاستهزاء. هناك علاقة جيدة ووثيقة بين الحكومتين. كانت تصريحات ستيف ويتكوف حول تفكيك عملية الإطلاق والتخصيب النووي مهمة، وكذلك تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو حول التخصيب خارج إيران. أنا مقتنع بأن الولايات المتحدة ملتزمة بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

وتابع رافضاً فكرة وقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات. وقال "لا توجد أي فرصة للموافقة على وقف إطلاق النار مع حماس، والذي سيسمح لها فقط بتسليح نفسها والتعافي ومواصلة القتال ضد دولة إسرائيل بقوة أكبر".