احتقان شعبي وغليان: تظاهرات في حلب بعد مقتل شاب في مخفر تحت التعذيب

أفادت مصادر محلية سورية عن مظاهرات في حلب الاثنين ضد حكومة الشرع بعد مقتل الشاب عبد الرحمن جعجول تحت التعذيب، في حين تحدثت تقارير سورية اليوم الأربعاء عن ايقاف ضابط ومسؤولي النظارة للتحقيق بعد الوفاة الشاب في مخفر الكلاسة أمس .

الصحافي من الجولان عطا فرحات يوضح لنا حقيقة هذه التظاهرات :"خرجت الاثنين مظاهرة أمام مخفر حي الكلاسة بمدينة حلب ، وذلك بعد اعتقال شاب ومقتله تحت التعذيب في هذا المخفر، دون أي سبب، فقط لتقارير كيدية أرسلت ضده وتم اعتقاله ومقتله، الأمر قاد الى مظاهرات لأبناء حلب ضد حكومة الشرع وما يجري في المدينة وباقي المناطق السورية".

وتابع :" كما وقع حادث مقتل زوجين مسنين في عكرمة في محافظة حمص، باتت حوادث القتل تجري بشكل يومي في كافة المحافظات السورية ، ما يشير الى حجم الاحتقان ضد سياسات الشرع التي ينتهجها في المدن السورية ، وليس في منطقة معينة فحسب، ويشار الى أن هذه ليست المرة فيها التي يتظاهر فيها الحلبيون".

ويشار الى أن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني صرح خلال مجلس عزاء الشاب جعجول "على تحمل كامل للمسؤولية أمام القضاء ومحاسبة الجناة"، في حين تحدثت تقارير سورية عن ايقاف ضابط ومسؤولي المخفر ومسؤولي النظارة للتحقيق بعد الوفاة الشاب في مخفر الكلاسة.