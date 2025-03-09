"نزوح جماعي في اللاذقية وطرطوس"||إدانات دولية والمرصد اعتبر مجازر الساحل السوري "تطهير عرقي"

سقوط مئات العلويين بالساحل السوري بمجازر اعتبرها المرصد "تطهير عرقي" ونزوح جماعي في اللاذقية وطرطوس، نزوحٌ جماعيٌّ في اللاذقيةِ وطرطوس، مع لجوءِ أعدادٍ كبيرةٍ إلى قاعدةِ حميميم الروسيةِ طلبًا للحماية.

ونحوَ ثلاثينَ مجزرةً وثّقَها المرصدُ السوريُّ لحقوقِ الإنسانِ في سوريا راحَ ضحيتَها ما يقاربُ الألفيْ مدنيٍّ من أبناءِ الطائفةِ العلويةِ في مدنِ وقرى الساحلِ السوريِّ. والتي اعتبرَها المرصدُ بمثابةِ عمليةِ تطهيرٍ عرقيٍّ مطالبًا بوقفِ المجا زرِ بشكلٍ كاملٍ وفوريٍّ ومحاكمةِ من قامَ بارتكابِها.

في ساحةِ المرجةِ وَسَطَ دمشقَ منَعَ عناصرُ الأمنِ العامِّ العشراتِ منَ السوريينَ منَ التظاهرِ ضدَّ المجازرِ التي ترتكَبُ في الساحلِ السوريِّ بحقِّ المدنيينَ.

وزارةُ الدفاعِ السوريةُ اعلنَتِ الانتهاءَ منَ المرحلةِ الأولى والبدءَ بالمرحلةِ الثانيةِ بملاحقةِ مَنْ أسمَتْهُم فلولَ النظامِ. بالتزامنِ معْ وصولِ مجموعاتٍ منْ إدلب قالتِ الوزارةُ إنَّها لا تستطيعُ السيطرةَ عليْهِم وهي منْ تسبّبَتْ بالفوضى فيما لا تزالُ مناطقُ القدموسِ وتعنيتا وراسِ شمرا تشهدُ قصفًا مدفعيًّا وهجومًا عليْها.

اداناتٌ عربيةٌ ودَوليةٌ.... الاتحادُ الأوروبيُّ طالبَ بضرورةِ حمايةِ المدنيينَ في جميعِ الظروفِ وَفْقًا للقانونِ الإنسانيِّ الدَوليِّ، بالوقتِ الذي أكدَتْ عدةُ دولٍ عربيةٍ دعمَها لوحدةِ وأمنِ واستقرارِ سوريا.