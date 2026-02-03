بلدية أم الفحم تطلق دوريات حراسة ليلية في المدينة لمحاربة العنف والجريمة

جدل واسع في مدينة أم الفحم شمالي إسرائيل، بعد تداول معلومات عن ترتيبات حراسة ليلية جديدة، وجباية واحد وأربعين شيقلًا إضافيًا من كل بيت ضمن الأرنونا، تحت عنوان تعزيز الأمن.

الخطوة، التي طُرحت كحلّ لمواجهة تفاقم الجريمة وحالات إطلاق النار، فجّرت تساؤلات حادّة في الشارع الفحماوي: من يقرّر؟ ومن يشرف؟ ولماذا تُنقل كلفة الأمن إلى كاهل المواطن؟

سكان في المدينة عبّروا عن رفضهم تحميلهم أعباء مالية إضافية، معتبرين أن الأمن مسؤولية الدولة والشرطة، وليس مشروع جباية جديد يُفرض على الناس في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

في المقابل، ترى جهات في البلدية أن الحراسة الليلية إجراء اضطراري، بعد تراجع الثقة بقدرة الشرطة على توفير الأمن، ومحاولة لسدّ فراغ أمني بات يهدد حياة السكان.

لكنّ المعارضين يحذّرون من سابقة خطيرة: أمن مدفوع الثمن،وحراسة بلا وضوح في الصلاحيات، وجباية تُفرض قبل أي نقاش علني أو توافق مجتمعي.

ففي ظل تفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي داخل إسرائيل، ستكون أم الفحم أولى البلدات العربية في هذه الخطوة وسط تساؤلات عن حجم نجاحها في المستقبل وهل تلحقها بلدات اخرى في ظل عدم وجود حلول رسمية على الواقع.

هكذا، تتحوّل الحراسة الليلية من خطوة أمنية، إلى قضية رأي عام، تختبر العلاقة بين المواطن والبلدية، وتعيد طرح السؤال الأهم في أم الفحم:من يحمي الناس… ومن يدفع الثمن؟