بعد المذبحة في سوريا - زعماء علويون في رسالة عاجلة إلى نتنياهو | نشر أول

نشر أول : بعث عدد من زعماء العلويين في سوريا رسالة الى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طالبوا خلالها "إنقاذهم من النظام الظالم"، الرسالة التي وصلت مراسل الشؤون السياسية في قناة i24NEWS غاي عزرئيل، بعثت الى مسؤولين في إسرائيل بينهم وزير الخارجية ، وذلك عن طريق وسطاء بين السكان المحليين وإسرائيل، وأرسلت باسم قادة وكبار شيوخ الطائفة العلوية في سوريا.

وتأتي الرسالة بعد سلسلة من المجازر التي ارتكبها نظام أحمد الشرع (الجولاني) نهاية الأسبوع الماضي ضد الأقلية العلوية، ويأتي طلب الأقلية العلوية للحماية بعد إعلان إسرائيل أنها لن تسمح للنظام السوري الجديد بإيذاء السكان الدروز في البلاد.

وتعتبر الطائفة العلوية أقلية في سوريا وتشكل 10 بالمئة من السكان في سوريا، وينتمي اليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وجاء في الرسالة التي سلمها زعماء الطائفة: "بعد سقوط نظام الأسد، وبعد المجازر التي حدثت في المناطق العلوية بحق شعبنا، نعلن عن مطالبتنا من الحكومة الإسرائيلية بتوفير الحماية والمساعدة والدعم". وأشار القادة أن "العالم صامت على المجازر التي تحدث في سوريا" وأن صوت دولة إسرائيل فقط هو المسموع". وذكرت الرسالة "نمد يدنا اليكم وسنكون أفضل أصدقائكم".

وتضمنت الرسالة عددا من المطالب، منها:

• مطالبة الجيش الإسرائيلي بتحريك قواته، بما في ذلك سلاح الجو، لحماية الطائفة العلوية

• مطالبة من وزارة الأمن بتحريك السفن الحربية باتجاه السواحل السورية، لحماية الطائفة.

• مطالبة وزارة الخارجية الإسرائيلية بعرض الجرائم المرتكبة بحق العلويين أمام المستوى الدولي

• مطالبة وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ "تسليط الضوء" على المجزرة التي وقعت في سوريا