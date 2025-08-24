اعتقال فلسطينيين في تل أبيب بشبهة محاولة التخطيط لهجوم

قد يعجبك أيضًا -

اعتقل هذا المساء (الأحد) فلسطينيان يقيمان بصورة غير شرعية في تل أبيب، بشبهة تخطيطهم لتنفيذ عملية في الوقت القريب. بعد أن وردت في الساعات الأخيرة تحذيرات حول نيتهم تنفيذ عملية، اعتقلتهم قوة من الشرطة مع وحدة "تكيلة" التابعة للشاباك. هذا وتم تحويلهم للتحقيق لدى الشاباك. كما تم اعتقال ستة مقيمين غير شرعيين آخرين، إلى جانب مشتبه به رئيسي واحد.

أفادت الشرطة أنه "خلال نشاط مشترك للشرطة الإسرائيلية والشاباك تم اعتقال مشتبهين اثنين مقيمين غير قانونيين في تل أبيب. يجري نقلهم لمواصلة التحقيق."

ويشار إلى أنه منذ حوالي أسبوعين، تم إحباط خلية أيضًا في القدس الشرقية في نهاية عملية مشتركة للشرطة وجهاز الشاباك من خلال عميل سري يُدعى