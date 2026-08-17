هاجمت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، صباح الاثنين، لجنة عمال شركة الطيران "إل عال"، متهمةً إياها بمحاولة الإضرار بمكانتها السياسية، على خلفية خلافات بشأن سياسة فتح سوق الطيران الإسرائيلي أمام شركات الطيران منخفضة التكلفة.

وقالت ريغيف، في مقابلة مع إذاعة 103FM، إن جهات داخل "إل عال" تعمل ضدها بسبب تحركاتها الرامية إلى استقدام شركات طيران منخفضة التكلفة إلى إسرائيل، وعلى رأسها "ويز إير" أو شركات مماثلة.

وأضافت أن "إل عال" وزعت، بحسب قولها، رسالة على منتسبيها قبيل الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، دعت فيها إلى عدم دعمها، معتبرةً أن ذلك يمثل جزءًا مما وصفته بـ"الضغوط والتهديدات" السياسية.

وأكدت ريغيف أنها لن تتراجع أمام هذه الضغوط، وقالت إنها مصممة على تعزيز المنافسة في سوق الطيران الإسرائيلي وإدخال شركات منخفضة التكلفة، مشددةً على أنه لا يمكن، بحسب تعبيرها، للجنة عمال أو إدارة شركة طيران أن تمارس ضغوطًا عليها بسبب قراراتها الوزارية.

ريغيف تدافع عن سياسة إدخال شركات الطيران منخفضة التكلفة

وتأتي المواجهة في ظل مساعي وزارة النقل الإسرائيلية لزيادة عدد شركات الطيران العاملة في السوق، بما قد يؤدي إلى تعزيز المنافسة وخفض أسعار الرحلات للمسافرين.

وترى ريغيف أن إدخال شركات منخفضة التكلفة يمكن أن يقلل من اعتماد السوق الإسرائيلي على شركة "إل عال" وشركات الطيران المحلية، بينما تواجه هذه السياسة اعتراضات من جهات مرتبطة بالشركة.

الانتخابات التمهيدية في الليكود

وتزامنت تصريحات ريغيف مع انطلاق الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، حيث دافعت الوزيرة أيضًا عن قرار زيادة عدد المقاعد المحجوزة أو "الترشيحات الخاصة" في قائمة الحزب للانتخابات المقبلة.

وقالت إن هذه الخطوة جاءت بقرار من رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحظيت بموافقة مؤسسات الحزب، مضيفة أن أعضاء الليكود "يثقون به" في تقديره بأن هذه الخطوة ستعزز قوة الحزب.

وتأتي تصريحات ريغيف في وقت تشهد فيه أروقة الليكود منافسة داخلية متزايدة على ترتيب المرشحين، بالتزامن مع استعداد الحزب للمرحلة السياسية المقبلة.