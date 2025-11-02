أطلق وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المقرّب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تصريحات مثيرة خلال مشاركته في فعالية نظّمتها التحالف اليهودي داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي بمدينة لاس فيغاس، وهاجم فيها الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع (الجولاني) قائلاً: "الشرع يذكّرني بالممثل ساشا بارون كوهين في فيلمه الشهير ’الديكتاتور‘."

ديرمر، الذي يُنهي مهامه نهاية الشهر الجاري بعد أن أدار خلال الأشهر الأخيرة اتصالات مباشرة مع مسؤولين كبار في حكومة الشرع بوساطات أمريكية وبريطانية وفرنسية، أكّد أيضًا أن إسرائيل "لن تسمح بأن يتحول الخط الأصفر في غزة إلى حدود دائمة"، وأضاف:"إذا لم تُجَرَّد حماس من سلاحها، فإسرائيل ستتصرّف بنفسها."

أضاف ديرمر أيضًا إن "بريطانيا لديها جيمس بوند، وإسرائيل لديها الموساد"، مضيفًا أن إسرائيل "أهم حليف للولايات المتحدة على مدى الخمسين عامًا القادمة". وأشار إلى مجالات الاستخبارات، والسيبراني، والدفاع المتقدم، والتكنولوجيا التي تُسهم فيها إسرائيل، على حد قوله، في أمن الأمريكيين.

وشارك في الحدث سفراء الولايات المتحدة وإسرائيل لدى الطرفين، وعدد من كبار السياسيين الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، من بينهم مايك جونسون وليندسي غراهام.

تصريحات ديرمر تأتي في ظلّ مؤشرات على تقدّم في المفاوضات الإسرائيلية – السورية برعاية غربية، إذ أكدت مصادر دبلوماسية في دمشق لوكالة "ا ف ب " أنّ الطرفين يقتربان من توقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية قبل نهاية العام.