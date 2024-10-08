نشر رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نفتالي بينيت، اليوم (الثلاثاء)، بيانا مسجلا بالفيديو، أشار فيه إلى الحرب والتوترات مع إيران، على خلفية الرد الإسرائيلي المتوقع قريبا. وقال في مستهل كلامه: "الآن، بعد أن ضعفت بالفعل أذرع الأخطبوط الإرهابي الإيراني، حزب الله وحماس، أقوى أذرعهما، أصبح لدينا للمرة الأولى القدرة على التحرك ضد إيران دون خوف من رد فعل رهيب وغير محتمل".

وأضاف "في وسعنا أن نلحق أضرارا جسيمة بالطاقة النووية الإيرانية التي تلقي بظلال ثقيلة على مستقبلنا. وفي وسعنا تأمين مستقبل أطفالنا وأحفادنا. ولأول مرة، نظام الإرهاب والقتل يقف مكشوفا وضعيفا أيضا. أيضا الشعب الإيراني يتوق إلى الإطاحة به. وهذه فرصة لا تتاح إلا لمرة واحدة، ولدينا فيها الشرعية والقدرة على إلحاق ضرر شديد بالنظام الإيراني وبرنامجه النووي".

واختتم رئيس الحكومة السابق: "ستكون هناك دائما أعذار وأسباب لعدم القيام بذلك، لكن يجب أن نتذكر: أذرع الأخطبوط حزب الله وحماس يمكن أن تنمو مرة أخرى طالما أن الرأس نشط، ولكن إذا قطع الرأس الإيراني، فإن الأخطبوط بأكمله، مع أذرعه، سيموت. ولهذا السبب علينا مهاجمة البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى توجيه ضربة قاتلة بقيادته واقتصاده، ويجب ألا نكتفي بمهاجمة القواعد العسكرية الإيرانية، أو الضربات الصاخبة والغير مجدية التي تهدف فقط لتوصيل رسالة. لقد فات الأوان لتوصيل الرسائل".