تقرير: الشرطة تفرج عن منفذ هجوم كنيس مانشستر بكفالة للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب

أفادت صحيفة التلغراف البريطانية، اليوم الجمعة، أن جهاد الشامي، البالغ من العمر 35 عامًا، منفذ الهجوم على كنيس مانشستر اليهودي في يوم الغفران، كان حينها مفرجًا عنه بكفالة للاشتباه بارتكابه فعلًا جنسيًا في وقت سابق من هذا العام، مشيرة إلى أنه من مواليد سوريا ويحمل الجنسية البريطانية منذ عام 2006، ولديه أيضًا سوابق جنائية أخرى، لكنه لم يكن مدرجًا على قوائم مراقبة قوات مكافحة الإرهاب.

لا يزال التحقيق جاريًا، وتواصل الشرطة فحص خلفية المهاجم وجميع تورطاته المحتملة.

أسفر الهجوم عن مقتل اثنين من المصلين وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة. أعلنت الشرطة البريطانية بعد ظهر اليوم: "يبدو أن أحد ضحايا هجوم مانشستر أصيب برصاصة عن طريق الخطأ من قبل قوات الأمن". أثار الحادث صدمة في أوساط الجالية اليهودية في مانشستر، وأكد مجددًا على ضرورة تأمين المعابد اليهودية ومراقبة المشتبه بهم الخطرين بدقة.