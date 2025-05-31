إسرائيل ستمنع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر من دخول رام الله

قررت إسرائيل الجمعة منع دخول وزراء خارجية الدول العربية الذين كانوا يعتزمون زيارة السلطة الفلسطينية، حسبما أفادت مصادر في وزارة الخارجية. وهم وزراء خارجية الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.

وأضافت المصادر: "السلطة الفلسطينية - التي ترفض حتى اليوم إدانة مجزرة السابع من أكتوبر - كانت تنوي استضافة اجتماع جاد في رام الله لوزراء خارجية الدول العربية، لمناقشة تعزيز إقامة دولة فلسطينية. هذه الدولة ستتحول حتمًا إلى دولة إرهابية في قلب أرض إسرائيل. لن تتعاون إسرائيل مع أي تحركات تهدف إلى المساس بها وبأمنها. يجب على السلطة الفلسطينية التوقف عن انتهاك اتفاقياتها مع إسرائيل على جميع المستويات".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد سفير السلطة الفلسطينية لدى المملكة العربية السعودية، مازن غنيم، الزيارة. وحسب قوله، من المتوقع أن يزور الوفد رام الله يوم الأحد المقبل، ويلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والقيادة الفلسطينية.

وقال إن الزيارة تهدف إلى بحث الجهود العربية المشتركة لحشد اعتراف دولي واسع بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تمهيدا لـ"المؤتمر الدولي للسلام" الذي سيعقد في الأمم المتحدة في يونيو/حزيران المقبل بقيادة السعودية وفرنسا، فضلا عن دراسة الوضع الميداني في الضفة الغربية.