مساعد الطيار العماني الذي حاول اختطاف رحلة "فلاي دبي" في طريقها إلى إسرائيل خطط للتحطم داخل مطار بن غوريون أو داخل أبراج عزرئيلي في تل أبيب، كعملية استعراضية تحاكي هجمات 11 سبتمبر.

وفقًا لتقرير نִشر اليوم (الإثنين) في "نيويورك بوست"، اعترف المشتبه الرئيسي، همامي الهمامي، في تحقيقه بأنه خطط للعملية منذ وقت طويل، وجمع معلومات استخباراتية في إسرائيل، وحتى قال للمحققين: "حاولت أن أُقبل للعمل في جميع شركات الطيران. فحصت أي منها تسافر إلى تل أبيب، ولذلك اخترت فلاي دبي. خططت للعملية حتى قبل أن أُقبل للعمل."

ألهمامي، الذي أضاف في تحقيقه أن "الحلم كان هو التحطم داخل مطار بن غوريون"، محتجز حالياً في الإمارات العربية المتحدة، حيث أفاد مسؤول رفيع بأنه من المتوقع أن يواجه عقوبة الإعدام بسبب أفعاله.

الماضي المتطرف في عمان، التحقيق في الإمارات والاشتباه بتورط إيراني

تثار أسئلة صعبة حول فشل فحص الخلفية للمشتبه به والطريقة التي تم عن طريقها تعيينه مرة أخرى في قمرة القيادة في الرحلة إلى إسرائيل. شبكة ABC أفادت نقلاً عن مسؤولين أمريكيين اثنين ومصدر إسرائيلي أن الحومامي تم تصنيفه بالفعل في عام 2024 كتهديد أمني وتم تعليقه من عمله كطيار متدرب في شركة "عمان إير" بعد أن كان بحوزته مواد متطرفة، بالإضافة إلى منشورات عنيفة ومعادية نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.

مع ذلك، تم قبوله في شركة "فلاي دبي" قبل ثمانية أشهر فقط. في الوقت نفسه، وصل محققون من الموساد وخبراء طيران إسرائيليون إلى جانب عملاء استخبارات أمريكيين إلى أبو ظبي للمشاركة في التحقيق.

في غضون ذلك، طُرحت مسألة تورط طهران في الحادث على قمة الإدارة الأمريكية: أفادت مراسلة شبكة NewsNation أن نائب رئيس الولايات المتحدة، جي.دي. فانس، تطرق إلى التحقيق وأوضح أنه لم يتم الكشف بعد عن أدلة قاطعة على التورط الإيراني: "فيما يتعلق بتورط إيران، هذا أمر أتركه لجون راتكليف (رئيس السي آي إيه) وبعض رجال الاستخبارات للتعامل معه. لا أريد أن أسبق أي إعلانات في هذا الشأن، لكن بالتأكيد هذا شيء نقوم بفحصه"، قال فانس وأكد: "مع ذلك، لا أستطيع أن أقول إنني رأيت شيئاً حاسماً حتى الآن".

المعضلة في قاعدة سلاح الجو: الاستعداد لإسقاط الطائرة

في الوقت الذي وقع فيه الحدث في الجو، كانت المنظومة الأمنية في إسرائيل مستعدة للسيناريو الأكثر تطرفًا. كشفت شبكة CBS أن إسرائيل كانت على استعداد لإسقاط طائرة الركاب، على الرغم من وجود أكثر من 150 مواطنًا إسرائيليًا على متنها، إذا واصلت مسارها واقتربت من حدود الدولة.

وفقًا للتقرير، عندما هبطت الطائرة بشكل حاد إلى ارتفاع حوالي 14 ألف قدم وانقطع الاتصال مع قمرة القيادة، تم استدعاء لجنة طوارئ وأمر مركز السيطرة بإقلاع طائرات مقاتلة وإغلاق المجال الجوي. الإجراء ينص على أنه في حالة انقطاع الاتصال والتقدم بشكل استثنائي، تقع على عاتق رئيس الحكومة مسؤولية اتخاذ قرار بإسقاط الطائرة في الجو لمنع كارثة جماعية أكبر بكثير من ضرب التجمعات السكانية أو الأهداف الاستراتيجية.

المعركة في قمرة القيادة: الركاب أحبطوا الكارثة

تم تفادي الهجوم الدموي بفضل براعة القبطان سميت متشاهار، طاقم الطائرة وعدد من الركاب الإسرائيليين الذين أظهروا بطولة استثنائية في مواجهة ظروف مستحيلة. ووفقاً للشهادات، هاجم الهمامي القبطان بواسطة فأس الطوارئ الخاصة بكابينة القيادة وحاول إسقاط الطائرة.

تمكن القبطان المصاب من مقاومة المهاجم وفتح باب قمرة القيادة المقفل، الأمر الذي أتاح للراكب يانيف حيّون، لركاب آخرين ولأفراد الطاقم الهجوم على المشتبه به، تحييده وتقييده. اثنان من الطيارين الذين لم يكونوا في الخدمة وكانوا على متن الرحلة تمكنوا من استعادة السيطرة على الطائرة، تثبيت الرحلة وتنفيذ هبوط اضطراري في مدينة الطائف في السعودية، حيث تم لاحقًا نقل المشتبه به إلى السلطات في الإمارات.