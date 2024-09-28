علي خامنئي: "مصير المنطقة سيحدده حزب الله"

رداً على اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أمس الجمعة، ألقى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم السبت، كلمة قال فيها "إن قتل المدنيين العزل في لبنان كشف مرة أخرى عن الطبيعة الوحشية للصهاينة المسعورين للجميع. ومن ناحية أخرى، أثبت مدى قصر النظر وجنون سياسات قادة النظام المحتل".

وندد خامنئي بـ "العصابة الإرهابية التي تحكم النظام الصهيوني والتي لم تتعلم من حربها الإجرامية التي استمرت عاماً كاملاً في غزة ولا تفهم أن مذبحة النساء والأطفال والمدنيين لا يمكن أن تضر بالبنية القوية للمقاومة أو تجعلها تركع. والآن يختبرون نفس السياسة السخيفة في لبنان".

وتابع خامنئي:"إن المجرمين الصهاينة يجب أن يعلموا أنهم أضعف من أن يتمكنوا من إلحاق أي ضرر كبير بالبنية الصلبة لحزب الله في لبنان. إن كل قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه. إن قوى المقاومة هي التي ستحدد مصير هذه المنطقة بقيادة حزب الله".

وواشار في كلمته التي نشرها موقعه، اليوم السبت إن "مصير هذه المنطقة سيحدده محور المقاومة وفي مقدمته حزب الله"وحث "جميع المسلمين على الوقوف إلى جانب لبنان وحزب الله بكل ما لديهم من وسائل ومساعدتهما في مواجهة النظام الغاصب والظالم والشرير"، وفق تعبيره.

وعلى وقع الخسائر التي لحقت بالحزب الذي يوصف بـ "درة التاج الإيراني" اعتبر خامنئي أن إسرائيل أضعف من أن تلحق ضررا جدياً ببنية حزب الله. وشدد على أن لبنان سيجعل إسرائيل تندم على أفعالها، دون أن يتطرق لا من قريب أو بعيد إلى أي دور إيراني في هذا المجال.