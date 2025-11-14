السويداء : قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية و"الحرس الوطني"

شهدت محافظة السويداء تصاعدًا جديدًا في التوترات الميدانية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وقوات "الحرس الوطني" التابعة لـ"حركة رجال الكرامة"، وسط حالة من الفوضى في المنطقة.

وبحسب مصادر عربية، أسفرت المواجهات عن سقوط جرحى من القوات الحكومية، إضافة إلى قتلى وجرحى في صفوف مجموعات "الحرس الوطني"، وسط استمرار الاشتباكات، مع إرسال الطرفين تعزيزات عسكرية وأمنية إلى محاور القتال.

وفقًا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، دفع لواء "الباشا 104" التابع لـ"حركة رجال الكرامة" تعزيزات عسكرية إلى بلدة المجدل والمناطق الغربية من السويداء، في أعقاب هجمات شنتها مجموعات مسلحة تابعة للأمن العام ووزارة الدفاع السورية. استخدمت هذه المجموعات الطائرات المسيّرة والرشاشات الثقيلة لاستهداف مواقع مدنية في المنطقة، مما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين.

وفي المقابل، استهدفت القوات التابعة لوزارة الدفاع المتمركزة في منطقة قراصة بلدة نجران، كما قصفت القوات المتمركزة في تل حديد أطراف مدينة السويداء. كما نفذت طائرة مسيّرة تابعة لوزارة الدفاع قصفًا استهدف السجن في منطقة النقل، دون ورود تفاصيل دقيقة حول الخسائر البشرية.

وفي وقت لاحق، تبادل الطرفان القصف على محور المجدل بريف السويداء الغربي، مما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما استهدفت القوات الحكومية المتمركزة في المزرعة محيط قرية مجدل شمس باستخدام الرشاشات الثقيلة.

من جانب آخر، أصيب شابان بجروح متفاوتة بعد تعرضهما لشظايا جراء استهداف بلدة عرى في ريف السويداء الغربي بثلاث طائرات مسيّرة محملة بالذخيرة من قبل القوات الحكومية والقوات الرديفة لها. وقد تم نقلهما إلى المستشفى.

وتستمر التوترات في السويداء، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد الحالي إلى تفاقم النزاع بين القوات الحكومية و"الحرس الوطني"، في وقت يستمر فيه الخوف بين المدنيين من تدهور الوضع الأمني.