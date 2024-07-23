انعقاد اجتماع سري بين إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة حول مستقبل غزة

عقدت الولايات المتحدة، إسرائيل والإمارات جلسة سرية بخصوص خطة "اليوم التالي"، ووفقا لما أفاد به موقع "اكسيوس" شارك بالاجتماع وزير الخارجية الإماراتية عبد الله بن زايد آل نهيان، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بيرت مكجورج ومن الجانب الإسرائيلي شارك رون درمر والمقرب جدا من نتنياهو وضابطين كبيرين.

ووفقا لمسؤول إماراتي ، فإن دولة الإمارات العربية جاهزة لإرسال قوات للمشاركة بقوة مهام خاصة متعددة الجنسيات لإعادة إعمار غزة وبناء اليوم التالي، لكن لديها عدد من الطلبات :دعوة رسمية من جانب السلطة الفلسطينية لدخول قطاع غزة وتعاونها مع القوة، التقدم بحل الدولتين وتنفيذ إصلاحات كبيرة في السلطة الفلسطينية، بما يشمل تعيين رئيس حكومة مستقل وغير فاسد.

أحد الشخصيات التي تقترحها دولة الإمارات لتولي المنصب هو رئيس الحكومة الفلسطيني السابق سلام فياض والذي يعتبر جهة معتدلة على وجه الخصوص وهو مستعد للاعتراف بإسرائيل، المشكلة أن دعمه في الشارع الفلسطيني قليل. وفي الانتخابات التي جرت قبل 18 عاما حصل على 2% فقط من الأصوات الفلسطينية.