"تسليم الأسد ومحاكمته تمت مناقشته بين حكومة دمشق وموسكو"|| هل ستسلم روسيا الأسد وما مستقبل قواعدها العسكرية؟

صرح وزير الدفاع السوري مرهف أبو كسرة في مقابلة أجريت معه هذا الأسبوع إن سوريا منفتحة على السماح لروسيا بالحفاظ على قواعدها الجوية والبحرية على طول شواطئ البحر الأبيض المتوسط طالما أن أي اتفاق مع الكرملين يخدم مصالح البلاد، وذلك وفقا لتقرير في "واشنطن بوست".

حتى وقت قريب، كانت عناصر فصائل المعارضة مثل أبو كسرة، وهو زعيم رئيسي في الثورة السورية، يتعرضون لقصف مستمر من الطائرات الحربية الروسية. لكن "في السياسة، لا يوجد أعداء دائمون"، كما قال عن موسكو، التي كانت ذات يوم أقوى حليف للأسد.

وعندما سئل عما إذا كان سيتم السماح لروسيا بإبقاء ميناءها البحري في طرطوس وقاعدتها الجوية في اللاذقية حميميم، قال أبو كسرة: "إذا حصلنا على فوائد من ذلك لسوريا، نعم".

رفض وزير الدفاع السوري تأكيد ما إذا كان تسليم الأسد قد تم طرحه في محادثات مع كبار المسؤولين الروس الشهر الماضي. لكن مسألة محاكمة الأسد وتسليمه طُرحت خلال اللقاء، على حد قوله.* وقال أبو كسرة: "عندما قرر بشار الأسد الذهاب إلى روسيا، فكر أنه لا توجد إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع الروس". وأضاف: "من الممكن أن تتم إعادة العلاقات معهم بطريقة تخدم مصالح سوريا أولاً ومن ثم مصالحهم".

وقال أبو كسرة إن الحكومة في دمشق تتفاوض أيضًا بشأن وضع القواعد العسكرية الأمريكية والتركية في سوريا، مضيفًا أن الاتفاقيات العسكرية الجديدة مع أنقرة قد تتضمن خفضًا أو "إعادة انتشار" للقوات التركية في البلاد. وأضاف أن مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحتفظ بوجود عسكري في شمال شرق البلاد "قيد التفاوض"، مشيرًا إلى المفاوضات "الجميع كان ينتظر وصول ترامب إلى السلطة، والمسألة تتطلب بعض الوقت بين الإدارة الأمريكية والحكومة السورية الجديدة".