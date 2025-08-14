على خلفية قضية الأقفال: تعزيز الحماية على وزير القضاء الإسرائيلي ليفين

قد يعجبك أيضًا -

في ضوء قضية القفل، قرر جهاز الأمن العام - الشاباك مساء الأربعاء رفع مستوى التهديد المحيط بوزير العدل ياريف ليفين، وعُيّن حارس أمن له. في غضون ذلك، طالبت هيئة المحكمة العليا المكونة من تسعة قضاة، والتي تنظر في التماسات ضد إقالة المستشار القانوني للحكومة غالي بهاراف ميارا، ليفين بتقديم رد بحلول يوم الأحد بشأن انتهاك القرار القضائي الذي يمنع الحكومة من المساس بعمل المستشار.

أُعلن الثلاثاء أن سائق ليفين قام بتغيير قفل مكتب المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميارا في المكتب بتل أبيب، ومنعها من الدخول. وجاء في رد مكتب ليفين أن "الأقفال في مكتب الوزير في تل أبيب قد تم تغييرها بالفعل. المكتب هو مكتب الوزير وليس مكتب المحامية بهراف-ميارا". ومع ذلك، أوضح مصادر قانونية أن المكتب يُعرَّف على أنه مكتب الوزير، لكن في السابق كان من المعتاد السماح للمستشارة القانونية للحكومة بالعمل فيه مرة واحدة في الأسبوع.

في بداية الشهر صادقت الحكومة بالإجماع على اقتراح وزير القضاء بإنهاء ولاية غالي بيهارف ميارا كمستشارة قانونية للحكومة بشكل فوري. ومع ذلك، أصدر قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ أمراً مشروطاً، ولن يدخل القرار حيز التنفيذ قبل صدور قرار المحكمة العليا، وذلك أمام هيئة موسعة من تسعة قضاة.