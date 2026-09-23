تحالف انتخابي يجمع القدوة ودحلان وحماس والجهاد الإسلامي

تجري في القاهرة مشاورات لتشكيل تحالف سياسي فلسطيني واسع لخوض انتخابات المجلس التشريعي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمشاركة الملتقى الوطني الديمقراطي بزعامة ناصر القدوة، والتيار الإصلاحي في حركة فتح بقيادة محمد دحلان، إلى جانب حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وبحسب مصادر فلسطينية نقل عنها موقع "العربي الجديد"، من المتوقع الإعلان عن التحالف رسميًا خلال الأيام المقبلة، فيما يجري العمل على إعداد بيان سياسي واختيار أسماء المرشحين.

قائمة "وطنية" بدلًا من قائمة فصائلية

وقال ناصر القدوة إن الاتصالات التي جرت في القاهرة تهدف إلى تشكيل قائمة انتخابية "وطنية غير فصائلية"، تضم شخصيات فلسطينية من اتجاهات سياسية مختلفة ومستقلين.

وأوضح أن لقاءات ثنائية ومتعددة جمعت ممثلين عن الملتقى الوطني والتيار الإصلاحي في فتح وحماس والجهاد الإسلامي، وأن المشاورات مستمرة بشأن صياغة البرنامج السياسي وتحديد المشاركين في القائمة.

وشارك في اللقاءات، إلى جانب القدوة ودحلان، عضوا المكتب السياسي لحماس حسام بدران وزاهر جبارين، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

انتظار موقف مروان البرغوثي

ووفق المصادر، لن تُحسم أسماء القائمة والبيان السياسي قبل معرفة موقف القيادي في فتح مروان البرغوثي، المعتقل في إسرائيل.

وقالت المصادر إن البرغوثي لا يرغب في ترؤس قائمة لانتخابات المجلس التشريعي، إذ سبق أن أبدى رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية. وأضافت أن موقفه لن يمنع استمرار التحالف، وفق المصدر.

وكانت عدة فصائل وشخصيات فلسطينية قد بحثت في القاهرة الشهر الماضي تشكيل قائمة وطنية موسعة، بمشاركة الجبهتين الشعبية والديمقراطية إلى جانب القوى المشاركة في التحالف الجديد.

الجبهة الشعبية خارج التحالف حتى الآن

ولم تحسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين موقفها من المشاركة في الانتخابات، فيما توقفت، وفق مصادر فلسطينية، الاتصالات بينها وبين "التحالف من أجل التغيير والتحرر الوطني".

ويضم هذا التحالف شخصيات مستقلة وفعاليات سياسية وشعبية، إضافة إلى حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية و"المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون".

حماس تبحث الانتخابات وإنهاء الانقسام

وفي سياق متصل، أجرى وفد قيادي من حماس برئاسة حسام بدران لقاءات في القاهرة مع ممثلين عن عدد من الفصائل الفلسطينية، بينها الجهاد الإسلامي، والتيار الإصلاحي في فتح، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية وقوى فلسطينية أخرى.

وقالت حماس إن الاجتماعات تناولت انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني، إلى جانب سبل إنهاء الانقسام وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتشاركية.

وأكد المشاركون، وفق بيان الحركة، دعم إجراء انتخابات "حرة ونزيهة وشفافة"، ورفض التعيين والإقصاء والتفرد، مع الاتفاق على مواصلة الاتصالات لتشكيل رؤية سياسية فلسطينية مشتركة.

القاهرة في قلب التحركات الإقليمية

وتأتي هذه المشاورات الفلسطينية في وقت تشهد فيه القاهرة تحركًا دبلوماسيًا وأمنيًا مكثفًا بشأن ملفات المنطقة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد التقى الأحد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد. وبحسب الرئاسة المصرية، تناول اللقاء القضية الفلسطينية إلى جانب ملفات إيران والسودان والقرن الأفريقي وأمن الملاحة.

وفي الملف الفلسطيني، شدد السيسي على ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي نحو حل الدولتين.

موعد الترشح يقترب

وحددت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فترة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي من 26 أيلول/سبتمبر وحتى 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وتنص قواعد الانتخابات على الترشح عبر قوائم مغلقة فقط، ولا تسمح بالترشح الفردي. وتُوزع المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة على مرشحيها بحسب ترتيب أسمائهم في القائمة.