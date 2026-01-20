إسرائيل تهدم مقر أونروا في القدس بحضور ايتمار بن غفير

توقف نشاط الأونروا رسميًا وسيطرة السلطات الإسرائيلية على المقر الرئيسي في القدس

فراس حسن
فراس حسن ■ مراسل i24NEWS في الضفة الغربية
السيطرة على مقر اونروا في القدس
السيطرة على مقر اونروا في القدس Israel Land Authority

أعلنت سلطة أراضي الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سيطرتها على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس، بمرافقة قوات الشرطة، وذلك بعد صدور قانون إنهاء نشاط الأونروا في إسرائيل لعام 2024.

وحضر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير عملية الهدم، التي تأتي ضمن "خطة الحكومة لإعادة إدارة المقر وتطويره بما يخدم الجمهور الإسرائيلي" بحسب البيان الصادر ، فيما سيتم فصل التيار الكهربائي عن جميع منشآت الوكالة في القدس غدًا، وفق تعليمات الوزارة.

Video poster
ايتمار بن غفير في موقع هدم مقر اونروا وزارة الأمن القومي الإسرائيلية

ويمتد المقر على نحو 46 دونمًا، وكان يستخدم كمقر رئيسي للوكالة في المدينة، رغم توقف نشاط الأونروا الرسمي فيه قبل نحو عام. 

ويضم الموقع مبنى تاريخيًا يعرف باسم "مدرسة الشرطة"، والمحدد كمبنى محمي، فيما أكدت رئاسة رخص الأراضي أن المبنى سيحظى بالحفاظ عليه ضمن خطة التطوير المستقبلية للمساحة.

ويُعد هذا المقر الأول ضمن عدة مواقع للأونروا المقرر استيلاء عليها، بما في ذلك منشآت في منطقة كفر عقب، وفق القانون الجديد وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، هيئة الأمن القومي، وبلدية القدس.

Video poster
هدم مقر اونروا في القدس وزارة الأمن القومي الإسرائيلية
