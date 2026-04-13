ترامب يكشف عن الدولة التي سيأتي دورها بعد إيران وعن اتصالات مع طهران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أطرافاً داخل إيران تواصلت مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق، إلا أنها لم توافق على التخلي عن برنامجها النووي، على حد تعبيره.

وأوضح ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض، أن “هناك اتصالات من الطرف الآخر، وهم يريدون صفقة، لكنهم لا يوافقون على التخلي عن النووي”، مشيراً إلى أن بلاده “ستستعيد المواد النووية” وفق ما قال.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن عدداً من الدول عرضت المساعدة في التعامل مع التطورات المرتبطة بـ مضيق هرمز، مضيفاً: “هناك دول أخرى ستساعد، لسنا بحاجة إليها لكنهم عرضوا خدماتهم، وسنعرف المزيد قريباً”.

وأكد ترامب أن الوضع الحالي “ليس حرباً بل حصار”، معتبراً أن إيران لا تنخرط حالياً في أي اتفاقات أو تفاوض فعّال، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الاتصالات أو الأطراف المشاركة فيها.