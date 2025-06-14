تقرير| مسؤول استخباراتي إسرائيلي: "المزيد من المفاجآت تنتظر إيران"

كشف مسؤول استخباراتي إسرائيلي كبير في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، اليوم السبت، أن "المزيد من المفاجآت تنتظر إيران" بعد الموجة الأولى من الهجمات في عملية "الأسد يستيقظ". وقال "لا يمكننا إنهاء العملية ونحن نعلم أنه بعد عامين، سنكون على نفس المستوى"وتابع "كل شيء يسير وفقًا للخطة. بل أفضل مما كان مخططًا له".

وأكد المسؤول الاستخباراتي الإسرائيلي على أنه "لدينا الكثير من المفاجآت. ليس فقط ما فعلناه بالفعل، بل هناك المزيد في الطريق". وعلى الرغم من هذا التصعيد المُعلن، إلا أنه يعتقد أن الجزء الرئيسي من الصراع مع إيران قد ينتهي "في غضون أيام قليلة".

في إشارة إلى التعاون مع الولايات المتحدة، الذي وصفه بأنه "منسق بالكامل"، أكد المسؤول: "إن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل غير مسبوق. نشعر بذلك. من حسن الحظ أن الولايات المتحدة تقف إلى جانبنا".

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وفي حديثه مع كبير المراسلين تري ينغست، أوضح المسؤول أن "الاستخبارات الإسرائيلية قدرت أن إيران ستمتلك حوالي 8000 صاروخ باليستي خلال العامين المقبلين، بزيادة عن 2000 صاروخ حاليًا. وقد أثر هذا التوقع على قرار إطلاق العملية.

يؤكد هذا التصريح حجم الهجوم الإسرائيلي، ويشير إلى اتخاذ إجراءات إضافية ضد القدرات العسكرية الإيرانية.