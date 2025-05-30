مصادر خاصة: تحذيرات إسرائيلية بهدم 100 منزل في النقب يوم الإثنين المقبل

بعد المظاهرة الحاشدة التي نظمها سكان القرى العربية في النقب جنوب إسرائيل، احتجاجا على عمليات الهدم في القرى البدوية الغير معترف بها، نقل مراسلنا سعيد محاجنة عن مصادر خاصة بأن الحكومة الإسرائيلية عرضت على سكان قرية السر المحاذية لبلدة شقيب السلام، والذين هدمت منازلهم مبلغ 50 الف شيقل، والتي تمثل ايجار لشقق على مدار عام مقابل مغادرة القرية وعدم المطالبة المنازل التي دمرت، لكنهم رفضوا تلقي هذا المبلغ وأصروا على البقاء في القرية.

يأتي هذا العرض بعد المظاهرة الحاشدة في مدينة بئر السبع أمام مقر سلطة توطين البدو في النقب ، والتي شارك قرابة 15 ألف مواطن عربي من كافة مناطق إسرائيل ، كما أطلعنا محاجنه على معلومات جديدة من مصادر خاصة بأن "هناك نية بقيام السلطات الإسرائيلية بهدم أكثر من 100 منزل في منطقة السر، واستكمال عملية هدم هذه القرية".

ونقل محاجنة عن المشاركين في المظاهرة بأن :"المظاهرة في بئر السبع هي الخطوة الأولى لسلسلة من الخطوات الاحتجاجية والتي تشمل إضرابات عامة لشل أرجاء النقب، بينها مقاطعة تجارية وشاملة من جانب قرى النقب لمدينة بئر السبع لشل المدينة اقتصاديا"