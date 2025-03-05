"تركيا ساعدت إسرائيل في ضرب المواقع الإيرانية في سوريا"

أكد محلل الشؤون الشرق الأوسط اليف صباغ خلال مداخلته في برنامج "هذا المساء" الذي تقدمه لورين وهبي بأن" تركيا وإسرائيل تعملان وتنسقان ضد ايران في سوريا وإنها ساعدت إسرائيل بضرب المواقع الإيرانية في سوريا. لمتابعة المداخلة في الفيديو المرفق

وقال صباغ "الوجود الإيراني جنوب سوريا خلال فترة الأسد انحصر بكونه قناة لحزب الله، وأن هذه القناة ضربتها إسرائيل بمساعدة تركيا،" مضيفا أن "تركيا ساعدت إسرائيل بضرب مواقع ايران وحزب الله في سوريا ولوزير الخارجية التركي كاهان فيدان دور بذلك"، تركيا وإسرائيل تعملان وتنسقان ضد ايران" وأضاف أنه "وفقا للمصادر الإعلامية الإسرائيلية العلاقات التركية الإسرائيلية على ما يرام".

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