حماس تنشر فيديو آخر عن الرهينة افيتار ديفيد

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نشرت حماس فيديو ثاني للرهينة الإسرائيلية لديها إيفيتار ديفيد، المحتجز في قطاع غزة منذ 666 يومًا. (بناءً على طلب عائلات الرهائن، لن يُنشر الفيديو أو أجزاء منه إلا بإذن العائلة). في الفيديو الجديد، يتحدث ويصف وضعه الصعب.

وأشار الناجي تال شوهام إلى فيديو، قائلًا إنه احتُجز في نفس النفق الذي شوهد فيه إيفيتار: "على بُعد أمتار قليلة، يوجد باب حديدي، وخلفه يجلس إرهابيو حماس، بعضهم يأكل الكثير من اللحوم والخضراوات والأسماك والفواكه. لديهم كل ما يحتاجونه، وسرقوا كل شيء من المساعدات الإنسانية المخصصة لسكان غزة".

وكانت عائلة الرهينة إيفياتار ديفيد، قد وافقت في وقت سابق من اليوم السبت، على نشر صورة ثابتة من مقطع فيديو لحماس نُشر، أمس الجمعة، يُظهر الشاب البالغ من العمر 24 عامًا شاحبًا وهزيلًا للغاية في نفق بغزة. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي،

وقال العديد من الإسرائيليين، بمن فيهم الرهينة المفرج عنها ليري إلباغ، إن "الصورة لا يمكن إلا أن تستحضر أهوال معسكرات النازية". وتحدث شقيق إيفياتار، إيلاي ديفيد، إلى i24NEWS في وقت سابق من الأسبوع، مشيرًا إلى الظروف الجهنمية للاحتجاز في أنفاق حماس.

خلال وقف إطلاق النار في فبراير، نشرت حماس مقطع فيديو، مذهل في قسوته وسخريته، يُظهر إيفياتار ديفيد إلى جانب زميله الرهينة جاي جلبوع دلال وهما يُجبران على مشاهدة إطلاق سراح ثلاثة رهائن آخرين.