أفادت وكالة بلومبرغ، اليوم الجمعة، أن الكرملين اضطر إلى تأجيل قمة خاصة كان من المقرر عقدها مع قادة الدول العربية تحت شعار "التعاون من أجل السلام والاستقرار والأمن"، وذلك بعد أن قبل عدد قليل جدًا من الزعماء العرب المشاركة فيها.

وكانت القمة قد تقرر عقدها منذ أبريل\نيسان الماضي وكان من المنتظر أن تُعقد في موسكو الأربعاء المقبل، واعتُبرت واحدة من أهم فعاليات السياسة الخارجية الروسية هذا العام، في إطار مساعي الرئيس فلاديمير بوتين لإظهار أنه ليس معزولًا دوليًا، ولتحدي النفوذ الأمريكي المتزايد في الشرق الأوسط بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

ووفقًا للتقرير، فقد وُجّهت الدعوة إلى 22 زعيمًا عربيًا، إلا أن عددًا محدودًا فقط أكدوا مشاركتهم، من بينهم الرئيس السوري أحمد الشرع والأمين العام لجامعة الدول العربية، في حين رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيد حضورهم.

وأعلن الكرملين أمس أن تأجيل القمة جاء على خلفية بدء تنفيذ خطة السلام التي طرحها ترامب في غزة، مشيرًا إلى أنها قد تُعقد في نوفمبر\تشرين ثاني المقبل.

غير أن التقديرات السياسية تشير إلى أن الكثير من القادة العرب يخشون في الوقت الراهن الدخول في مواجهة مباشرة مع واشنطن أو اتخاذ مواقف تُفسّر على أنها تحدٍّ للرئيس الأمريكي.