تقرير: الجهاد الإسلامي يعزز قوته العسكرية في سوريا

أفادت هبئة البث الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم الأربعاء، أنّ الجهاد الإسلامي يبني سرًّا قوة عسكرية كبيرة على الأراضي السورية، بالتزامن مع تعزيز حركة حماس حضورها في لبنان وتوطيد التعاون مع حزب الله.

وحسب التقرير، يقوم الجهاد الإسلامي خلال الأسابيع الأخيرة بتقوية مراكز قوة جناحه العسكري في سوريا، خصوصًا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين قرب دمشق. ويعتقد التنظيم أنّ سوريا تمثل منطقة مناسبة لتثبيت قوته العسكرية تجاه إسرائيل، مستفيدًا من الحظر غير الرسمي الذي تفرضه الولايات المتحدة على إسرائيل لشن عمليات على الأراضي السورية.

وأضاف التقرير أنّ لنظام أحمد الشرع ممثل خاص مهمته التواصل مع قيادة الجهاد الإسلامي، وأنّ النظام السوري على علم بتعزيز القدرات العسكرية للتنظيم، والتي قد تُستخدم في أي لحظة لاستهداف أهداف إسرائيلية في الشمال.