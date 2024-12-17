مسؤولون فلسطينيون: نحاول منع التدخل الايراني في السلطة الفلسطينية

صرح مسؤولون فلسطينيون كبار لقناة "الشرق" السعودية، مساء الاثنين، بأن السلطة الفلسطينية تنفذ عمليات تهدف إلى ضبط الأمن في أراضيها في الضفة الغربية. وبحسبهم فإن ذلك يتم من أجل منع التدخل الإيراني، كما هو الحال في قطاع غزة ولبنان.

ويشيرون إلى السيطرة الإيرانية على شكل ضخ الأموال لشراء الأسلحة وتجنيد المسلحين، كما كان الحال في أماكن أخرى مثل؛ غزة ولبنان وسوريا واليمن.

وذكر المسؤولون سببا ثانيا لهذه التصرفات العملياتية، وهو رغبتها في استعادة شرفها ومكانتها كممثلة سياسية للفلسطينيين. وذلك تمهيداً لعودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة والتحركات السياسية المنتظر أن يقودها.

وفي العمليات المذكورة، وبتوجيه من رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، داهم المئات من أفراد الشرطة والأمن الوطني الفلسطيني مخيم اللاجئين في جنين، وذلك في إطار حربهم ضد التنظيمات التي تقاتلهم في أراضي السلطة الفلسطينية. وفي غضون ذلك، وفي إطار عملية أطلقوا عليها اسم "الدفاع عن الوطن"، قتلت عناصر من السلطة الفلسطينية يزيد جعايصة، قائد "كتابة جنين"، تنظيم الجهاد الإسلامي في المخيم.