جي دي فانس: "الاتفاق مع إيران قد لا يرضي إسرائيل"

صرّح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم الاثنين أن الولايات المتحدة ستسعى إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران بشأن برنامجها النووي، حتى وإن لم توافق إسرائيل عليه.

في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أقر فانْس بأن واشنطن والقدس تتشاركان في العديد من المصالح، لكنه أشار إلى أن هذه المصالح قد تتباين أحياناً.

« الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في إيران هو التأكد من أن إيران لا تمتلك السلاح النووي »، على حد تعبيره، مضيفاً أن السياسة الأمريكية ستتبع قبل كل شيء بناءً على المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

وفقًا له، فإن التطورات التي حدثت خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية قد أوجدت الشروط اللازمة لتسوية دائمة لمسألة البرنامج النووي الإيراني.

قال فانس: « يمكن لإسرائيل أن تحب ذلك أو لا، لكننا نعتقد أساسًا أن هذا يصب في المصلحة العليا للولايات المتحدة الأمريكية ».

تصريحاته تأتي في الوقت الذي يؤكد فيه دونالد ترامب أن المناقشات مع طهران تشهد تقدماً، وأنه قد يتم الإعلان عن حل قريباً. وكرر الرئيس الأمريكي أن إيران "يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً"، وتحدث عن احتمال تحقيق "نصر كامل" في الأسابيع المقبلة.

من الجانب الإيراني، أكد مستشار عسكري رفيع للمرشد الأعلى مع ذلك أن المفاوضات مع واشنطن وصلت إلى طريق مسدود، معتبراً أن "الكرة الآن في ملعب ترامب".

تسلط هذه التصريحات الضوء على التوترات المحتملة بين الأولويات الأمريكية والإسرائيلية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى التوصل إلى اتفاق دائم مع طهران مع الحفاظ على تنسيقها الاستراتيجي مع إسرائيل.