لقاء لافت في ميونخ: وزير خارجية السعودية يجتمع بمبعوث ترامب الحاخام يهودا كابلون

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود عقد لقاءً مع الحاخام يهودا كابلون، المبعوث الخاص لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة معاداة السامية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ الأمني.

وجاء اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها الوزير السعودي مع مسؤولين دوليين على هامش المؤتمر، الذي يُعد من أبرز الفعاليات العالمية المعنية بقضايا الأمن والسياسة الدولية.

إعلان رسمي للقاء

ولفت الانتباه إعلان وزارة الخارجية السعودية عن الاجتماع بشكل رسمي وعلني، في خطوة تعكس الطابع الدبلوماسي المفتوح الذي تتبعه المملكة في مشاركاتها الدولية، خصوصاً في الملفات ذات البعد السياسي والثقافي.

ويُعرف يهودا كابلون بنشاطه في مجالات الأعمال والعمل الخيري، إضافة إلى دوره في ملفات تتعلق بمكافحة معاداة السامية ضمن الإدارة الأمريكية الحالية.

سياق دبلوماسي أوسع

ويأتي هذا اللقاء في ظل مشاركة سعودية فاعلة في مؤتمر ميونخ للأمن، حيث تناقش المملكة العربية السعودية مع شركائها الدوليين عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأمن الإقليمي، والحوار بين الثقافات، والتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة.

ولم تكشف الخارجية السعودية عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى المباحثات، مكتفية بالإشارة إلى انعقاد اللقاء على هامش المؤتمر.

كما يأتي هذا اللقاء بعد حدث أثار تفاعلا في مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشر فيديو لحدث غير عادي في السعودية وهو كتابة لفائف التوراة في العاصمة السعودية الرياض.