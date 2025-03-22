ويتكوف يدافع عن استراتيجية إسرائيل ضد حماس:"نتنياهو يعتقد أنه يفعل الصواب"

قدم المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف تحليلا لموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات مع حماس ومصير الرهائن، كما حدد في الوقت نفسه رؤيته للشروط المقبولة لحل الصراع في غزة.

وبحسب ويتكوف، فإن "الحكومة الإسرائيلية لديها دوافع واضحة وأهداف محددة في تعاملها مع الصراع"، وتابع "هناك تصور بأن نتنياهو أكثر اهتماما بالقتال ضد حماس من مصير الرهائن، وأنا أفهم كيف يصل بعض الناس إلى هذا الاستنتاج، ولكنني لا أتفق مع هذا التحليل". أعتقد أنه يريد إعادة الرهائن إلى ديارهم إن استطاع، لكنه مقتنع بأن الضغط على حماس هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك. وفي بعض النواحي، أعتقد أنه محق، يتابع ويتكوف، مقدمًا رؤية ثاقبة لاستراتيجية إسرائيل في إعطاء الأولوية للضغط العسكري كرافعة تفاوضية. ويعتقد المبعوث الأميركي أن نتنياهو "يعتقد أنه يفعل الشيء الصحيح" حتى لو كان ذلك "ضد الرأي العام الذي يريد رؤية الرهائن يعودون إلى ديارهم". ويشير هذا التصريح إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتبنى موقفاً يعتبره ضرورياً من الناحية الاستراتيجية، على الرغم من تكلفته السياسية المحتملة.

وفيما يتعلق بالمتطلبات اللازمة للتوصل إلى حل للصراع، يقول ويتكوف بشكل قاطع: "نحن بحاجة إلى معرفة ما يريدونه - وما يريدونه غير مقبول". وبالنسبة لويتكوف فإن الشروط المقبولة الوحيدة هي أن "تنزع حماس سلاحها، مع الاحتفاظ ربما ببعض الأسلحة، وأن تتمكن من المشاركة سياسيا، ولكننا لا نستطيع أن نقبل منظمة إرهابية تسيطر على غزة ــ فهذا أمر غير مقبول بالنسبة لإسرائيل". ويبرر ويتكوف هذا الموقف بضرورة تجنب تكرار الأحداث: "وإلا، فسوف يحدث 7 أكتوبر آخر كل بضع سنوات. لذا فالأمر مستحيل".

وفي تحليله، تناول ويتكوف أيضًا سجل نتنياهو الأوسع في الشرق الأوسط. وقال "ما كنا لنكون بهذه الفعالية فيما نفعله هناك لو لم يخرج نتنياهو إسرائيل من المعادلة في لبنان"، كما أشاد بالإجراءات ضد حماس، التي قال إنها "لم تعد المنظمة الإرهابية التي كانت عليها في السابق".

وناقش المبعوث أيضا مبادرات نتنياهو بشأن إيران، قائلا إنها ساعدت في تقليل خطر التصعيد الإقليمي.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن متعثرة، على الرغم من جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة. وتقدم تصريحات ويتكوف لمحة نادرة عن موقف الولايات المتحدة من استراتيجية نتنياهو، التي تعرضت لانتقادات متكررة من جانب عائلات الرهائن الذين يتهمون رئيس الوزراء بإعطاء الأولوية للأهداف العسكرية على إطلاق سراح أحبائهم.