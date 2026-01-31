تقارير فلسطينية: مقتل 29 فلسطينية في غارات إسرائيلية بقطاع غزة

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت بأن 29 فلسطينياً، بينهم أطفال، قتلوا في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من القطاع. وأوضحت الوزارة أن 14 شخصاً قتلوا في غارة على مقر الشرطة في حي الشيخ رضوان، بينما لقي أربعة آخرون، بينهم طفلتان وامرأة، مصرعهم في غارة استهدفت شقة سكنية غرب مدينة غزة. كما قتل ثمانية فلسطينيين آخرين في غارة على خيمة شمال غرب خان يونس جنوب القطاع.

وفي جنوب لبنان، أفادت تقارير محلية بأن غارة إسرائيلية أودت بحياة شخص واحد في قرية راب تلاتين جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات جاءت رداً على خروقات اتفاق وقف إطلاق النار من قبل حماس، مشيراً إلى استهداف مسلحين ومخازن أسلحة ومواقع تصنيع وصواريخ تابعة لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني. وأضاف الجيش أن التنظيمات تستغل المدنيين بشكل ممنهج، محذراً من استمرار أي خروقات للاتفاق.

ووفقاً للسلطات الفلسطينية، أسفرت الغارات عن جرح عدد من المدنيين في مناطق متعددة من غزة، فيما بلغ إجمالي القتلى والإصابات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي أكثر من 1,850 شخصاً.