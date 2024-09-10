بعد انقطاع لأكثر من عشر سنوات:السعودية تفتتح رسميا سفارتها في سوريا

جاء هذا في بيان نشرته السفارة السعودية عبر موقعها في منصة "إكس" يأتي هذا بعد عشر سنوات من انقطاع العلاقات

i24NEWS
i24NEWS
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ي هذه الصورة التي قدمتها وكالة الأنباء السعودية، يظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (يسار) وهو يحيي الرئيس السوري بشار الأسد خلال القمة العربية في جدة، المملكة العربية السعودية، الجمعة 19 مايو 2023.
ي هذه الصورة التي قدمتها وكالة الأنباء السعودية، يظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (يسار) وهو يحيي الرئيس السوري بشار الأسد خلال القمة العربية في جدة، المملكة العربية السعودية، الجمعة 19 مايو 2023.Saudi Press Agency via AP, File

أعلنت السفارة السعودية في دمشق اليوم عن إقامتها احتفال رسمي بمناسبة إعادة افتتاح نشاطها في العاصمة السورية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين السوريين وديبلوماسيين سعوديين.

https://x.com/i/web/status/1833248004888740281

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ويشار إلى أن السعودية وسوريا أعلنتا في سبتمبر/أيلول 2023 استئناف بعثتيهما الدبلوماسيتين بعد توقف استمر لسنوات، وبعد أيام من عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وأعلن القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في سوريا عبد الله الحريص، إعادة افتتاح أعمال السفارة في دمشق، مشيرا في كلمة بهذه المناسبة إلى أن "هذا اليوم يعد لحظة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".مؤكدا حرص السفارة والعاملين بها على بذل كافة الجهود لتعزيز العلاقات الثانية بين البلدين.

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