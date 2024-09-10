أعلنت السفارة السعودية في دمشق اليوم عن إقامتها احتفال رسمي بمناسبة إعادة افتتاح نشاطها في العاصمة السورية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين السوريين وديبلوماسيين سعوديين.

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ويشار إلى أن السعودية وسوريا أعلنتا في سبتمبر/أيلول 2023 استئناف بعثتيهما الدبلوماسيتين بعد توقف استمر لسنوات، وبعد أيام من عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وأعلن القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في سوريا عبد الله الحريص، إعادة افتتاح أعمال السفارة في دمشق، مشيرا في كلمة بهذه المناسبة إلى أن "هذا اليوم يعد لحظة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".مؤكدا حرص السفارة والعاملين بها على بذل كافة الجهود لتعزيز العلاقات الثانية بين البلدين.