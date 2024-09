أعلنت السفارة السعودية في دمشق اليوم عن إقامتها احتفال رسمي بمناسبة إعادة افتتاح نشاطها في العاصمة السورية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين السوريين وديبلوماسيين سعوديين.

