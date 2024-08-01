انطلاق تشييع إسماعيل هنية في طهران: "سنثأر لدم الشهيد" | بث مباشر

بدأت صباح اليوم (الخميس) مراسم تشييع القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بعد أن قُتل في المدينة أثناء حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وذكرت قناة "سكاي نيوز" باللغة العربية نقلا عن مصادر إيرانية أن المبنى الذي كان يقيم فيه القيادي في حماس تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من مبنى مجاور.

وتحدث محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني في مراسم التشييع وقال: "ما حدث في طهران هو رد إسرائيل على فشلها على الأرض وليس في ضوء قدراتها العسكرية. الخطأ الاستراتيجي الذي يرتكبه الكيان المحتل اعتقاده أنه من خلال المسؤولين سيتمكن من التأثير على مجرى الأمور".

وأضاف "سنرد في الوقت والمكان المناسب فمن الصعب بالنسبة لنا أن نتقبل استشهاد ضيفنا على أرضنا . سننتقم لدماء الشهيد هنية الذي كان صوت الشعب الفلسطيني المظلوم. يجب أن يعلم الكيان أنه سيدفع ثمنا باهظا للهجوم على إيران ولن يتمكن من تصور الثمن الذي سيدفعه".

🎥: وفقا للفقرة 27A

وفي الوقت نفسه، كتب على غلاف صحيفة Iran Times "إيران تايمز" الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية: "من واجبنا الانتقام لضيفنا العزيز إسماعيل هنية".

هذا وأفادت تقارير بالأمس أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أصدر أمرا لإيران بمهاجمة إسرائيل مباشرة، انتقاما لاغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران، وفقا لثلاثة مسؤولين إيرانيين تحدثوا لصحيفة نيويورك تايمز.

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