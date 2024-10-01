محلل عسكري إسرائيلي: إسرائيل تخطط للرد على الهجوم الايراني

المخلل العسكري لقناة i24NEWS بالعبرية مساء اليوم (الثلاثاء) بعض المعطيات حول الهجوم الصاروخي من إيران باتجاه كل إسرائيل: "تم تدمير العشرات من الصواريخ الاعتراضية من طراز Arrow 2 وArrow 3". جميع الصواريخ التي أطلقت أصابت جميع أهدافها وتتراوح تكلفة كل صاروخ ما بين 2 حتى 3 ملايين شاقل".

وأضاف يهوشاع أيضًا أنه وفقًا لما سمعه، تخطط إسرائيل للرد على الهجوم: "مسؤولون قالوا لي: لن نكرر الخطأ الذي ارتكب في أبريل/نيسان" (في الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل)، والتي لم ترد عليه إسرائيل.