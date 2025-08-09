شرطة لندن: اعتقال أكثر من 50 شخصًا في مظاهرة خارج البرلمان احتجاجًا على حظر منظمة "فلسطين أكشن"

قد يعجبك أيضًا -

أعلنت شرطة لندن اعتقال أكثر من 50 شخصًا، اليوم السبت، في لندن خلال مظاهرة خارج البرلمان احتجاجًا على حظر منظمة "فلسطين أكشن" الناشطة المؤيدة للفلسطينيين. ووفقًا للشرطة، نُفذت الاعتقالات، بعد أن رفض عدد من المتظاهرين التفرق.

وتجمع المتظاهرون في ساحة البرلمان وحملوا لافتات داعمة للمنظمة، مطالبين برفع الحظر الذي فرضته الحكومة البريطانية في يوليو/تموز.

وكانت السلطات البريطانية قد صنفت منظمة "فلسطين أكشن" كمنظمة محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب بعد أن دخل بعض أعضائها قاعدة جوية ملكية وألحقوا أضرارًا بطائرات للتنديد بالدعم العسكري البريطاني لإسرائيل. ويُجرّم هذا الحظر العضوية في المنظمة، وهي جريمة يُعاقب عليها بالسجن 14 عامًا.

وقد فازت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لمنظمة "فلسطين أكشن"، مؤخرًا بحق الطعن في الحظر أمام المحكمة، مما مهد الطريق لمعركة قانونية رفيعة المستوى. تشتهر منظمة فلسطين للعمل بإجراءاتها المباشرة التي تهدف إلى تعطيل عمليات الشركات المرتبطة بتوريد الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك من خلال احتلال المواقع وتخريب المواد.