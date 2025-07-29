"أنا في خطر": تحذير شريهان مشلب بفيديو مصور للشرطة الإسرائيلية قبل مقتلها

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قُتلت شيريهان مشلب بإطلاق نار أمس في منزلها في أبو سنان بالجليل الغربي، ويشير فيديو انتشر على الإنترنت في الساعات الأخيرة إلى أن شيريهان صوّرت نفسها في فيديو قبل بضعة أشهر.

في الفيديو، تقول شيريهان إنها في خطر كبير، وأنها اتصلت بالشرطة وأخصائية اجتماعية: "مرحبًا، أنا شيريهان، وأسجل هذا الفيديو لإعلامكم بأنني في خطر. أنا من عائلة متدينة متشددة - أبلغت الشرطة الإسرائيلية والأخصائية الاجتماعية - لذا إذا شاهدتم هذا الفيديو الرائع يومًا ما، فهذا يعني أنني في خطر...".

صباح اليوم، وبعد ساعات من جريمة القتل، أعلنت الشرطة اعتقال ثمانية مشتبه بهم، بينهم عدد من أفراد عائلتها. يُذكر أن شريهان مشلب هي المرأة الرابعة عشرة التي تُقتل في المجتمع العربي منذ مطلع عام 2025.