خلاف تافه داخل أسوار مدرسة عربية في إسرائيل يتحول لجريمة مروعة

قدّمت النيابة الإسرائيلية، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد قاصر من سكان كفر قرع، بتهمة القتل بلامبالاة وحيازة سكين لغرض غير مشروع، بعد أن طعن زميله الطالب محمد مرزوق (16 عامًا) داخل مدرسة في البلدة حتى الموت.

وبحسب لائحة الاتهام، لم يكن هناك أي معرفة سابقة بين المتهم والضحية، وكلاهما كانا يدرسان في مدرسة "أمجد" الثانوية للعلوم والتكنولوجيا. وأوضحت النيابة أن المتهم كان يحمل معه سكينًا قابلة للطي بطول 23 سنتيمترًا بشكل متكرر.

وفي يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول، خلال خلاف كلامي بين المتهم والضحية، استل المتهم السكين وطعن الضحية مرتين في صدره، ما أدى إلى سقوطه على الأرض ونقله إلى المركز الطبي "هعيمك"، حيث توفي متأثرًا بجراحه.

وقالت النيابة: "الحادثة وقعت داخل أسوار المدرسة، المكان الذي يُفترض أن يكون آمنًا للأطفال. المتهم استخدم السكين إثر شجار تافه، وهذا يهدد أبناءنا في بيتهم الثاني