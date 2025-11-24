بعد الهجمات الطائفية: شيخ العلويين يدعو للاعتصامات السلمية في حمص

دعا الشيخ غزال غزال، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، إلى اعتصامات سلمية في مدينة حمص بعد الهجمات المسلحة التي استهدفت أحياء ذات غالبية علوية في المدينة، مؤكداً أن سوريا أصبحت "ساحة لتصفية الحسابات الطائفية". في بيانه، شدد غزال على أن هذه الهجمات تهدد الاستقرار الاجتماعي وتزيد من الانقسامات بين مكونات المجتمع السوري.

social networks

الهجمات في حمص: تصعيد طائفي في المدينة

وتأتي دعوة الشيخ غزال للاعتصامات في وقتٍ حساس، حيث شهدت مدينة حمص توترات حادة عقب جريمة قتل وقعت في بلدة زيدل، أسفرت عن مقتل إمام المسجد عبد الله العبود وزوجته. الجريمة تسببت في ردود فعل عنيفة ضد الأحياء العلوية في المدينة، ما أدى إلى اندلاع أعمال شغب وتخريب في عدد من المناطق. في أعقاب ذلك، فرضت السلطات السورية حظر تجوال في عدة أحياء بمدينة حمص، وأعلنت عن اعتقال أكثر من 120 شخصًا على صلة بالجريمة.

وفي هذا السياق، أكدت السلطات السورية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجريمة ذات دافع جنائي، حيث تم العثور على عبارات طائفية في موقع الحادثة، مما يوحي بأن هناك محاولة لإثارة الفتنة الطائفية. رغم ذلك، أكدت السلطات أن هذه الحوادث لا تشكل تهديدًا حقيقيًا للوحدة الوطنية السورية، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية وأن الجريمة لن تكون بوابة للفتنة.

الشيخ غزال: "نرفض الخطاب الطائفي"

وفيما يتعلق بالهجمات، قال الشيخ غزال في بيانه: "لقد تحولت سوريا إلى ساحة مفتوحة للصراعات الطائفية، لكن العلويين لم يعطوا يومًا الانتماء الطائفي وزناً. لقد قبلنا دائمًا بتولي الحكم من قبل أي مكوّن سوري، سواء كان سنيًا أو كرديًا أو درزيًا". وأشار إلى أن أبناء الطائفة العلوية سلموا سلاحهم في وقت سابق "إيمانًا بشرعية الدولة وحدها"، إلا أنهم اليوم يجدون أنفسهم تحت "سلطة أمر واقع إرهابية تكفيرية" تهدد مصالحهم وحياتهم.

وأضاف الشيخ غزال، في تصعيد خطابي ضد الحكومة الانتقالية، أن "استخدام المكون السني كأداة في السياسة الحكومية وتحريضه ضد الأقليات أدى إلى هذا التصعيد الطائفي". كما حذر من أن الاستمرار في هذا الخطاب قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام والفوضى في البلاد.

دعوة للاعتصام ومناشدة للوحدة

ودعا الشيخ غزال أبناء الطوائف كافة إلى تنظيم اعتصامات سلمية في مدينة حمص للتعبير عن رفضهم للخطاب الطائفي وللتأكيد على ضرورة الوحدة الوطنية السورية. وقال في بيانه: "ليس بيننا وبينكم حرب وجود، فلا تجعلوها كذلك". وحث السوريين على الابتعاد عن محاولات التفريق والفتنة، مؤكداً أن الوحدة بين جميع مكونات الشعب السوري هي السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الحالية.

عودة الحياة إلى حمص

فيما يخص الأوضاع في المدينة، أعلنت مديرية التربية في حمص استئناف الدوام الرسمي في المدارس بدءًا من اليوم الثلاثاء بعد تقييم الأوضاع الأمنية وعودة الهدوء إلى معظم الأحياء المتضررة. وذكرت أن الحياة بدأت تعود تدريجياً إلى طبيعتها في العديد من المناطق مثل العباسية، المهاجرين، الأرمن والزهراء، في حين تعمل السلطات على إزالة الأضرار الناجمة عن أعمال التخريب والحرق.

وتجدر الإشارة إلى أن الهجمات الأخيرة في حمص أثارت قلقًا كبيرًا بشأن مستقبل المدينة والوضع الأمني في المناطق العلوية التي أصبحت هدفًا للهجمات المسلحة، مما يعكس التصعيد الطائفي الذي تشهده سوريا في الآونة الأخيرة.