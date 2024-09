نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي:" الامارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة "دون قيام دولة فلسطينية"

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاماراتية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على منصة "إكس"، اليوم السبت، إن 'الإمارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية"، وشدد على "ضرورة إنهاء الحرب المندلعة في قطاع غزة"

