نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي:" الامارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة "دون قيام دولة فلسطينية"

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاماراتية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على منصة "إكس"، اليوم السبت، إن 'الإمارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية"، وشدد على "ضرورة إنهاء الحرب المندلعة في قطاع غزة"

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وهذا الموقف "يؤكد الأهمية التي توليها الإمارات لإقامة دولة فلسطينية كشرط مسبق لأي مشاركة في إعادة إعمار غزة وإدارتها في المستقبل".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها كبير الدبلوماسيين الإماراتيين خطوطا حمراء فيما يتعلق بتورط بلاده المحتمل في قطاع غزة. ففي مايو/أيار المنصرم، رفض بن زايد بشدة اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن أبوظبي يمكن أن تساعد في الإدارة المدنية لغزة بعد الحرب. وقال أن “الإمارات تؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بالأهلية القانونية لاتخاذ هذا القرار، وأن الدولة ترفض الانجرار إلى أي خطة لتوفير غطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة”.

ويأتي الموقف الإماراتي في سياق إقليمي متوتر يتسم بالصراع المستمر في غزة والنقاشات حول مستقبل المنطقة. وبينما يسعى المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول لتحقيق الاستقرار في المنطقة بعد الصراع الحالي، فإن موقف الإماراتيمكن أن يؤثر على المناقشات والاستراتيجيات المستقبلية، مما يضع إنشاء دولة فلسطينية في قلب المفاوضات بشأن مستقبل غزة.