المتحدث السابق باسم جماعة الحوثيين لـ i24NEWS: "الجهاديون في اليمن يمثلون مشكلة خطيرة للمنطقة بأكملها"

قال المتحدث السابق باسم الحوثيين لـ i24NEWS إن "الجهاديين المتمركزين في اليمن والمدعومين من إيران والذين يطلقون الصواريخ على إسرائيل يمثلون مشكلة خطيرة للمنطقة بأكملها، ولا يمكن حلها إلا من خلال تحالف دولي يهدف إلى الإطاحة بنظام الحوثيين".

وأكد علي البخيتي في حديثه لـ i24NEWS أن "المسلحين ن اختاروا الدفاع عن القضية الفلسطينية ضد إسرائيل لتعزيز مكانتهم والحصول على هراوة لضرب المنافسين المحليين"

وتصاعد الصراع بين الحوثيين (آخر وكيل إيراني رئيسي صامد بعد الهزائم التي ألحقها الجيش الإسرائيلي بحزب الله في لبنان والجهاديين الفلسطينيين في غزة، فضلاً عن سقوط نظام الأسد في سوريا) وإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، حيث أطلق الحوثيون صواريخ باليستية على إسرائيل كل ليلة تقريبًا، مما أدى في كل مرة إلى إرسال ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.