إطلاق نار من غزة: استهداف مروحية وصواريخ على سديروت خلال مباراة لكرة القدم

للمرة الأولى منذ عشرة أشهر، تم إطلاق صافرات الإنذار في كيبوتس بئيري (جنوب إسرائيل)، اليوم الجمعة، بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من غزة باتجاه مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. ولم يشكل القذيفة تهديدا للطائرة التي واصلت مهمتها، لكن مسار الطلقة باتجاه الشرق أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار.

https://x.com/i/web/status/1875173821692473509 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وبعد ساعة ونصف، تم إطلاق صاروخين باتجاه سديروت. انفجر أحدهما بالقرب من كيبوتس نير عام والآخر في أرض قاحلة. وأفادت بلدية سديروت أن “السكان أبلغوا عن وجود حطام في أحد الشوارع”، موضحة أنه "لم يتم تسجيل أي ضحايا أو أضرار مادية. وسمع دوي الانفجارات خلال مباراة لكرة القدم في الملعب البلدي، كما يظهر بالفيديو".

وفي أعقاب إطلاق النار، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الناطق باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، تحذيراً لسكان مخيم البريج للاجئين "هذا تحذير مسبق للضربة. من أجل سلامتك، انقلك على الفور إلى المنطقة الإنسانية".

ويمثل هذا اليوم اليوم الثامن على التوالي من التنبيهات في المنطقة الحدودية. ولم تشهد بئيري، حيث قُتل 101 من السكان واختطف 31 خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، حالة تأهب لإطلاق النار منذ مارس/آذار 2023، باستثناء خلال الهجوم الإيراني في أوائل أكتوبر/تشرين الأول. كما أودى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول بحياة أربعة من أفراد وحدة أمن الكيبوتس، من بينهم قائدها، بالإضافة إلى 19 جنديًا إسرائيليًا وثمانية من ضباط الشرطة.