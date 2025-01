إطلاق نار من غزة: استهداف مروحية وصواريخ على سديروت خلال مباراة لكرة القدم

للمرة الأولى منذ عشرة أشهر، تم إطلاق صافرات الإنذار في كيبوتس بئيري (جنوب إسرائيل)، اليوم الجمعة، بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من غزة باتجاه مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. ولم يشكل القذيفة تهديدا للطائرة التي واصلت مهمتها، لكن مسار الطلقة باتجاه الشرق أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار.

