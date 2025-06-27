مصدر سوري لـ i24NEWS: إسرائيل وسوريا ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025

وفقًا للمصدر، ستُطبّع هذه الاتفاقية التاريخية العلاقات بين البلدين بشكل كامل، كما تُشير إلى أن مرتفعات الجولان ستكون "حديقة سلام".

i24NEWS
i24NEWS
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أحمد الشرع
أحمد الشرع Omar HAJ KADOUR / AFP

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قال مصدر سوري مطلع لقناة i24NEWS أن "إسرائيل وسوريا ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025"، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاقية المذكورة، ستنسحب إسرائيل تدريجيًا من جميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد غزو المنطقة العازلة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ.

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ووفقًا للمصدر، ستُطبّع هذه الاتفاقية التاريخية العلاقات بين البلدين بشكل كامل، كما تُشير إلى أن مرتفعات الجولان ستكون "حديقة سلام".

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