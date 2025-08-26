المحاكم الشرعية في إسرائيل: إرتفاع في نسب الطلاق عند العرب ب13 في المئة
معطيات مقلقة تتداخل بها الظروف الحياتية والاقتصادية والسياسية الى جانب الانكشاف الى مجتمعات وتقاليد مختلفة أدت لارتفاع نسب الطلاق لدى المجتمع العربي
يشهد المجتمع العربي في إسرائيل ظاهرة مقلقة مع ارتفاع نسب الطلاق فواحد من بين أربعة عشر عقود زواج بالطلاق بحسب معطيات نشرتها المحاكم الشرعية في إسرائيل، وشكلت الحرب الأخيرة من أبرز أسباب ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع. مراسلنا مجد دانيال أجرى تقريرا ميدانيا استعرض خلالها جوانب هامة عن هذه الظاهرة يمكنكم مشاهدته أعلاه.
